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Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak götüren kişiye 773 TL ceza(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

'ARABADA ÇOCUK OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUK' Kırklareli'de köpeğini iple otomobilinin arkasına bağlayarak götürürken görüntülenen ve sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla tepki çeken C.Ç.'ye 773 lira para cezası uygulandı.

'ARABADA ÇOCUK OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUK'
Kırklareli'de köpeğini iple otomobilinin arkasına bağlayarak götürürken görüntülenen ve sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla tepki çeken C.Ç.'ye 773 lira para cezası uygulandı. Kamuoyundan özür dileyen C.Ç., otomobilde 1 yaşında bir çocuk bulunduğunu ve köpeğinde onu rahatsız etmesi üzerine böyle bir yanlış yönteme başvurduğunu söyledi. Köpeği araca bağlı olarak çok kısa bir süre götürdüğünü belirten C.Ç., "Aracımdaki deri koltukları zarar vermesi için değil, çocuğa rahatsızlık verdiği için kısa bir süre böyle götürdüm. Daha sonra çocuğu başka bir araca alıp, köpeğimi de arabama alıp, yolumuza devam ettik. Bu kötü görüntü için özür diliyoruz" dedi.

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