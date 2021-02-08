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  4. Köpeğini sevdi diye çocuğu döven kişi hakkında 4,5 yıl hapis istemi

Köpeğini sevdi diye çocuğu döven kişi hakkında 4,5 yıl hapis istemi

08.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde köpeğini seven komşusunun çocuklarını döven Damla A.

Beylikdüzü’nde köpeğini seven komşusunun çocuklarını döven Damla A. hakkında ’basit yaralama’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Beylikdüzü’nde bir sitede 18 Ağustos 2020’de meydana gelen olayda 9 yaşındaki Poyraz S. ile 6 yaşındaki Çınar K. komşularının köpeğiyle oynamak isterken köpeğin sahibi tarafından darp edilmişti. Çocukları dövdüğü anlar kameralara yansıyan 3 çocuk annesi Damla. A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde çocukların köpeğine taş attığını ve onları darp etmediğini öne süren Damla A. hakkında ’kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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