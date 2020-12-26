HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi

Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi

26.12.2020 18:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir sürücü, seyir halindeki otomobilinin yanında tasmasından tuttuğu köpeğini sürükledi.

Antalya’da bir sürücü, seyir halindeki otomobilinin yanında tasmasından tuttuğu köpeğini sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kısa sürede yakalanan sürücü hakkında hayvana eziyetten adli ve idari is¸lem yapıldı.
Antalya’da hayvanlara eziyet görüntüsü gelmeye devam ediyor. Daha önce 12 minik yavru köpeğinin zehirlenmesinin ardından bu kez Kepez ilçesi Göksu Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktı. Yağan yağmurdan kaçmak için aracına binen sürücü, ardından köpeğini dışarda bırakarak kontağı çalıştırdı. Aracı sürmeye başlayan kişi, tasmasından tuttuğu köpeğini gezdirmeye başladı. Köpek gitmek istemezken, sürücü aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler sonrası harekete geçen Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsı kısa sürede tespit etti. Sürücüye, hayvana eziyetten adli ve idari is¸lem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor
16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
Astsubay olmak isteyenler dikkat!Astsubay olmak isteyenler dikkat!
1/

En Çok Okunan Haberler

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Elektrik kesintisi listesi 27 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

27 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

CHP'li Özgür Karabat'a şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

CHP'li vekile şantaj soruşturmasında flaş gelişme

Mahalleli ayağa kalkmıştı! Atatürk'e hakarete gözaltı

Mahalleli ayağa kalkmıştı! Atatürk'e hakarete gözaltı

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklamalar: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Prof. Dr. Uğur Şahin'den canlı yayında flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.