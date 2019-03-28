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Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 00:49 | Son Güncelleme

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşen kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta yaşayan Kemal Dar'ın (30) köpeği bitişikteki 4 katlı binanın çatısına kaçtı.

Köpeğini yakalamak için çatıya çıkan Dar, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Kemal Dar'a ilk müdahaleyi bu sırada sokaktan geçen bir sağlıklı memuru yaptı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldıran Dar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Çatından düşme köpek yüksekten düşme

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