HABER

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 00:50 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak’ta ikamet eden Kemal Dar (30), evlerinin yan binasına kaçan köpeklerini yakalamak için yan binaya geçti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak’ta ikamet eden Kemal Dar (30), evlerinin yan binasına kaçan köpeklerini yakalamak için yan binaya geçti. Köpeğini yakalamak isterken dengesini kaybederek 4 katlı binanın çatı katından düştü. Kemal Dar’a olay yerinde ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan bir sağlıklı memuru yaptı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldıran Dar, burada hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.