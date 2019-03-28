Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak’ta ikamet eden Kemal Dar (30), evlerinin yan binasına kaçan köpeklerini yakalamak için yan binaya geçti. Köpeğini yakalamak isterken dengesini kaybederek 4 katlı binanın çatı katından düştü. Kemal Dar’a olay yerinde ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan bir sağlıklı memuru yaptı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldıran Dar, burada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.