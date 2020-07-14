Köpeğinin evde açlıktan ölmesine neden olan adam tutuklandı

Yapılan inceleme sonucu evindeki korkunç koşulların keşfedildiği 35 yaşındaki Michael Warren, köpeği Bolt ve Panther’e gereksiz şekilde acı çektirmekten dolayı suçlu bulundu.

Warren’ın sahibi olduğu Alman çoban köpeği cinsi Panther bulunduğunda ölmek üzereydi; ancak diğer köpek Bolt’un çoktan öldüğü anlaşıldı. Warren, ihmal suçlamasıyla yargılandı. Duruşmaya çıkmayan Warren hapse atıldı.

Hayvan hakları alanında çalışan RSPCA adlı kurumun ortaya çıkardığı görüntülerde inceleme yapmak için Warren’ın evine gelen müfettişlerin karşılaştığı dehşet verici anlar yer aldı. İnceleme yapmak amacıyla müfettişler eve geldiğinde Bolt açlıktan ölmüştü, açlıktan korkunç şekilde zayıflamış olan Panther ise, Bolt’u korumak için köpeğin başından ayrılmıyordu.

Fotoğraflarda ayrıca kirlenmiş kanepenin parçalara ayrıldığı da görülebiliyor. İncelemeler sonucu veteriner, Bolt’un besinsizlik nedeniyle öldüğünü doğrularken Panther’in olması gerekenin yarısı kadar bir ağırlığa sahip olduğunu tespit etti.

Savcı Stewart Hollywood ise “Mültün içinde bulunduğu koşullar dehşet verici” açıklamasında bulundu. İki hayvana yetecek kadar su ve yiyecek bulunmayan ev dışkı ile doluydu.