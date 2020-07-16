Köpeğinin hasta olduğunu öğrenince...

K\u00f6peklerinin ev i\u00e7inde dola\u015f\u0131rken yorulmas\u0131n\u0131 istemeyen 31 ya\u015f\u0131nda Sonya Karimi, Bodhi isimli 13 ya\u015f\u0131ndaki k\u00f6pe\u011finin zorlanmamas\u0131 i\u00e7in merdivenler d\u00fczenek kurdu. \u0130\u015fte o ilgin\u00e7 fikir sonras\u0131 ortaya \u00e7\u0131kan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!Bolu'da i\u011fren\u00e7 olay! Ata cinsel sald\u0131r\u0131da bulunduEpilepsi: Nedenleri, belirtileri, tedavisi
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