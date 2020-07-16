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Köpeğinin hasta olduğunu öğrenince...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 16:52 | Son Güncelleme

Dizindeki bağlardan birinde yırtık olduğu tespit edilen yaşlı köpek için harekete geçen sahipleri ilginç bir buluşa imza attı.

Köpeklerinin ev içinde dolaşırken yorulmasını istemeyen 31 yaşında Sonya Karimi, Bodhi isimli 13 yaşındaki köpeğinin zorlanmaması için merdivenler düzenek kurdu. İşte o ilginç fikir sonrası ortaya çıkan görüntüler...

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