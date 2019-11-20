HABER

Köpeğinin kirlettiği aracı yıkatıp çekilişe katılan kadına sıfır kilometre otomobil çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 19:23 | Son Güncelleme

Köpeğinin kirlettiği aracı yıkatıp çekilişe katılan kadına sıfır kilometre otomobil çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir oto yıkamacının çekilişine katılan kadının aldığı tek kupona otomobil çıktı.

Mustafa Yılmaz, kendisine ait oto yıkama iş yerinin beşinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla müşterileri arasında çekiliş düzenledi.

Yaklaşık 5 ay boyunca 50 liralık yıkama karşılığında müşterilere 7 bin 104 kupon dağıtıldı.

Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki iş yerinde noter huzurunda yapılan çekilişi, bu süreçte sadece bir kez araç yıkatan Mine Kurtça kazandı.

Kurada sıfır otomobil sahibi olan Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğretim görevlisi Mine Kurtça, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğinin koltuklarını kirlettiği aracını yıkatmaya götürdüğünü ve çekiliş kuponu aldığını söyledi.

Aldığı kupon karşılığında otomobil kazandığının kendisine telefonla bildirildiğini anlatan Kurtça, şöyle konuştu:

"Köpeğim Bony'yi 6 yıl önce sansar saldırısına uğramış halde sokakta görüp sahiplendim. Birkaç ay önce, patileriyle aracımızın koltukları kirletti. Ben de aracımı yıkatmaya götürdüğümde çekiliş bileti aldım. Araba ödülü bize çıktığı için çok sevindik. Köpeğimiz bizim hayatımızda birçok şans getirdi. Bu şanslardan biri de bu araba oldu. Köpeğimin batırdığı koltukları yıkatmak için geldik, araba sahibi olduk."

Mine Kurtça'nın eşi Halim Kurtça da köpeklerinin sayesinde sıfır kilometre otomobil kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
Park halindeki hurda kamyon alev alev yandıPark halindeki hurda kamyon alev alev yandı
Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktıKasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekiliş oto yıkamacı otomobil

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüsteki 'Karşımda oturma, gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Son dakika! Bakan Kurum: Siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz

Bakan Kurum açıkladı: Satışına yasak getiriyoruz

Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular

Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Babasını öldürüp yakmıştı! Her şeyi itiraf etti

Melisa Kalem, vurulduktan sonra annesini aramış

Vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.