"Köpek balığı ağızlı" tünelden 1 milyon 25 bin araç geçti

Biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik 2 tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor.

Ilgaz Dağı'nda yapılan, giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçen yıl 1 milyon 25 bin 614 araç geçti.

Tünelin kendileri için büyük bir nimet olduğunu belirten Mütevelli, "Ankara ile olan bağlantımızın sürekli ve kesintisiz olmasını sağlıyor. Daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle çok defa dağ yolu kapanıyordu. Artık böyle bir sorunumuz kalmadı. Bu durum bize turist sayısında önemli bir artış olarak yansıyor." dedi.

Taksici esnafı Necati Keçeci de tünelin kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Keçeci, "Tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağı'nın korkusunu çekiyorduk. Şu anda Ilgaz Dağı'nda bir metre kar var. Tünelden geçtiğimiz için sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.

