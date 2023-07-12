Köpek balığı sanıp taşladılar, gerçek çok başka çıktı! Antalya'da deniz kıyısında panik anları: Apar topar sudan çıktılar

Türkiye'nin tatil cenneti olarak bilinen ilçelerinden Kemer'de vatandaşların yaşadığı köpek balığı paniği cep telefonu kamerasında yansıdı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

SU YÜZEYİNDE YÜZGECİ GÖRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan ve Kemer ilçesinde olduğu belirtilen görüntülerde, denize giren vatandaşlar kıyıda yüzgeci su yüzeyinde olan bir balık gördü.

SUDAN ÇIKTILAR, BALIĞI TAŞLADILAR

Köpekbalığı paniğine kapılan bazı vatandaşlar sudan çıkarken, bazıları da sahilden aldıkları taşla balığı kovmaya çalıştı.

KÖPEK BALIĞI SANILDI AMA...

Cep telefonuyla görüntülenen o anlar sosyal medyada gündem olurken, söz konusu balığın mızrak balığı olduğu öğrenildi.

(İHA)

