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Köpek balığı turistlerle dolu kafese saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Köpek balığı turistlerle dolu kafese saldırdı. Yaşanan o anlar turistin kamerasına kaydedildi.

Güney Afrika'da turistlerle dolu su altı kafesine beyaz köpek balığı saldırdı. O anlar 46 yaşındaki Matthew Klidjian adlı turistin kamerası tarafından böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek balığı saldırı Güney Afrika

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