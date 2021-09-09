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Köpek balıkları ve vatozların nesli tükeniyor! Kırmızı listede ortaya çıktı

09.09.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azalan türleri koruma amaçlı küresel bir konferansta yayınlanan yeni bir kırmızı listeye göre köpek balıkları ve vatozların popülasyonları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Komodo ejderi de özellikle yükselen deniz seviyeleri ve Endonezya habitatındaki yükselen sıcaklıklar nedeniyle artık nesli tükenmekte olan canlılardan biri olarak listeleniyor.

Köpek balıkları ve vatozların nesli tükeniyor! Kırmızı listede ortaya çıktı

Yapılan bir araştırmada, dünyadaki köpek balıkları ve vatozlarının yaklaşık yüzde 37'sinin yok olmak üzere olduğu ve bu oranın yedi yıl önce yüzde 33 düzeyinde bulunduğu belirtildi.

Yoğun ağaç kesimi nedeniyle de abanoz ve gül ağaçları bu yıl ilk kez listeye alınan tehlike altındaki ağaçlar kategorisinde yer aldı.

KOTALAR İYİLEŞME SAĞLIYOR

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nden (IUCN) yapılan açıklamaya göre, getirilen balıkçılık kotaları birçok orkinos türünde popülasyonun “iyileşme yoluna” girmesine izin verdi.

IUCN, 2021'den itibaren dünyadaki köpekbalıkları ve vatozlarının yaklaşık yüzde 37'sinin yok olmak üzere olduğu ve bu oranın yedi yıl önce yüzde 33 düzeyinde bulunduğu belirtildi.

YÜZDE 71 AZALDI

Bu türlerin tükenme riskindeki yükseliş eğilimi aşırı avlanma, habitat kaybı ve iklim değişikliği ile açıklanıyor. Okyanus köpekbalığı popülasyonlarının 1970'den beri yüzde 71 azaldığı kaydediliyor.

IUCN direktörü Bruno Oberle, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde gazetecilere verdiği demeçte, "Ton balığı popülasyonlarının ve diğer bazı türlerin yeniden canlandırılmasındaki ilerleme, devletler ve diğer aktörler doğru önlemleri alırlarsa, iyileşmenin mümkün olduğunun bir göstergesidir" dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, AŞIRI AVLANMA VE HABİTAT BOZULMASI

IUCN Kırmızı Liste Birimi, her yıl yüzlerce türü yeniden değerlendiriyor. Grubun izini sürdüğü yaklaşık 138 bin tür içinde 38 bin'den fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Son zamanlarda yapılan birkaç araştırma, gezegenin ekosistemlerinin çoğunun küresel ısınma, ormansızlaşma, habitat bozulması, kirlilik ve diğer tehditler tarafından ciddi şekilde gerildiğini gösteriyor.

Dünya çapındaki tüm yırtıcı kuş türlerinin yarısından fazlasının popülasyonu azalmakta ve 18 türün nesli ciddi şekilde tehlikede. Eriyen buzulların 2050 yılına kadar imparator penguen kolonilerinin yüzde 70'ini ve 2100 yılına kadar yüzde 98'ini tehlikeye atacağı tahmin ediliyor.

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