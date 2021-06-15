Köpek besledi, saldırıya uğradı! ''Tek suçum Allah'ın sessiz kullarını doyurmak'' deyip isyan etti!

Eskişehir’de oturan hayvansever evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar, oğlu Arda ve arkadaşı Beyza Yerlikaya ile önceki gün sokak hayvanlarını beslemek için Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'ne gitti. İddiaya göre orada besleme yapmasını istemeyen Sabih Bozok, Aysun Korkar'a tepki gösterip saldırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Korkar, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çenesinde 2 kırık olduğu belirlenen Korkar geçirdiği ameliyatın ardından platin takılarak servise alındı. Gelen polis ekipleri, Sabih Bozok’un ifadesini aldı. Bozok, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

''BESLEME YAPARSANIZ, SOPAYI YİYİP OTURURSUNUZ''

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi süren Aysun Korkar, yaşadıklarını anlattı. Uzun süredir kırsal Akpınar ve çevredeki mahallelerde sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla beslediğini ifade eden Korkar, "Çenemde kırıklar var. Sağ ve sol taraflara platinler takıldı. Konuşurken zorlanıyorum. Sadece Allah'ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm. Ben düzenli olarak haftanın 3 günü Sarısungur, Akpınar mevkilerinde sokak hayvanlarını imkanlarımla besliyorum. Biz beslememizi yaparken, orada devletin arazisi onların evleriyle hiç alakası olmayan bir mevkii. Adam evinden çıktı, tanımadığım bir kişi. Bana geldi, ‘burada besleme yapamazsın’ dedi. Ben de oradan uzaklaşmasını istedim. Eline taş alıp yemek yiyen ve benim ayağa kaldırdığım felçli köpeğe ‘bu bize saldırıyor’ diyerek taş fırlattı. Durmadı bir tane daha fırlattı. Köpeğe isabet etti. Köpek yola kaçtı. 'Ne yapıyorsun?' dediğim anda koşarak çeneme yüzüme yumruk attı. Bir süre kendime gelemedim. Kendime geldiğimde oğluma da saldırmışlar, eşi, kızı karşıdan bağırıyordu. ‘İşte böyle besleme yaparsanız, sopayı yiyip oturursunuz’ diye. Küfürler hakaretler, hepsinden şikayetçiyim" dedi.