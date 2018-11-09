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Köpek boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek  ilçesinde sokak köpeği, boğazı bıçakla kesilerek yaralandı.

Köpek boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulundu

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde sokak köpeği, boğazı bıçakla kesilerek yaralandı. Köpeği yaraladığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen G.Y., ifadesinde, "Bana saldırdı, kendimi korumak için bıçakladım" dedi. Yaralı köpek veterinerde tedaviye alındı.
Olay, Erdek ilçesi Neyyire Sıtkı Caddesi'nde geçen Salı akşamı meydana geldi. Çevredeki esnaf tarafından bakılan bir köpek, kanlar içinde bulundu. Boğazı bıçakla kesildiği belirlenen köpek, esnaf tarafından veterinere götürüldü. Köpeğin boğazına dikiş atıldı ve klinikte gözlem altına alındı. Köpeği yaralayan G.Y. ise güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu polis tarafından yakalandı. G.Y. ifadesinde, "Köpek bana saldırdı, kendimi korumak için bıçakladım" dedi. G.Y. hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.
HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Erdek Temsilcisi Eva Otansev, boğazından bıçaklanan köpeğin kesinlikle saldırgan bir yapıda olmadığına dikkati çekerken, "Bu köpeğimiz, sahil bölgesinde yaşayan, bizim beslediğimiz, kulağı belediye tarafından küpelenmiş bir hayvandır. Kaldı ki bıçak taşımak suçtur. Herkes yanında bıçak taşıyarak hayvan mı bıçaklayacaktır? Bu köpek kesinlikle saldırgan değildir" dedi. Köpeğin veteriner harcamalarını HAYTAP olarak üstlendiklerini de belirten Otansev, "Halen veterinerde tedavisi sürüyor. Şu anda sağlık durumu iyi. Ancak yaşadığı acı olay nedeniyle ürkek. Bu hayvanı daha sonra yeniden yaşadığı sahile bırakacağız. Böyle her önüne gelen, kendisine saldırdığını öne sürerek sokak hayvanını bıçaklarsa vay halimize" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Köpek boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulunduKöpek boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulunduKöpek boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulundu

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