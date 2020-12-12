Köpek gezdirme kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1’i ağır, 4 yaralı

Kartal’da gece saatlerinde dünyada milyonlarca kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri hiçe sayarak iş yerinde bir araya gelen kişilerin dükkanına silahlarla gelen iki kişi kurşun yağdırdı. İş yerinde olan üç kişi kurşunların hedefi olurken içlerinden birisi de saldırganlardan birisini bacağından vurdu. İki grubun karşılıklı silah sesleri mahalleyi ayağa kaldırırken birisi yaralı iki saldırgan araçla olay yerinden uzaklaştıktan kısa bir süre sonra hastanede yakalandı.

Korona virüs salgınını umursamayıp yasakları çiğneyen arkadaş grubu bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerden biri olan ’Toplu olarak bulunmama’ kuralını hiçe sayan Serhat K., Uğur A., Adem Ö. Kartal, Esentepe Mahallesi, Kızılırmak Sokak’ta bulunan bir iş yerinde bir araya geldi. Gece saat 23.30 sularında iddiaya göre daha öncesinde aralarında mahallede köpek gezdirme konusundan husumet bulunan Ümit K. ve Mustafa B. iş yerini silahlarla bastı. Kurşun yağdıran ikili dükkan içerisindeki üç kişiyi yaralarken içeriden kendilerine karşılık gelmesi üzerine kaçmak istedi. Bu sırada bacağından vurularak yaralanan Ümit K. kanlar içerisinde Mustafa B. ile otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Ard arda yükselen silah seslerinin ayaklandırdığı mahallede vatandaşların yardıma koştuğu iş yerinde yerde kanlar içinde yatan üç kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. Silah seslerini duyan bölgede görevli olan bekçilerin gelerek ilk güvenliği sağladığı olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.