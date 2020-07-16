Köpek gibi davranarak çılgınca para kazanıyor!

Bir çok insan, sadık doğaları, oyunculuğu nedeniyle köpekleri sever. Austin Teksas’tan Jenna Philips’in ise, dört ayaklı hayvan dostlarımızla daha güçlü bir bağı var. Küçüklüğünden beri kendisini köpek gibi hissettiğini söyleyen Jenna’nın hisleri de genç kadın büyüdükçe güçlenmiş.

Jenna büyüdüğünde Chicago’da evcil hayvan rolü yapan bir grup insanla tanışacağı bir kongreye katıldı ve orada karşılaştıkları genç kadına ilham verdi.

İki yıl boyunca klinik optikçi olarak çalışan Jenna, OnlyFans adlı sitede kendisine bir profil oluşturdu. 18 ay boyunca yetişkinler için içerik üretti.

Genç kadın “Kendimi köpek gibi hissediyorum. Tek istediğim yerde yuvarlanmak, kafamın okşanması, koşmak ve oynamaktı. Hep bir köpek yavrusu gibi davrandım. “Aferin kızım” lafını duymayı severim, bu laf her zaman içimi ısıtır. Şimdi dönüp geriye bakınca bu his hep içimdeydi. Kızlar genelde kedi, tilki ve tavşan rolü yapıyor. Köpek gibi davrananların çoğu erkek. İlk kez evcil hayvan gibi davranmaya karar verdiğimde hangisini seçeceğimi çok düşündüm ve köpek gibi hissettiğimi fark ettim” dedi.