Köpek gibi davranarak çılgınca para kazanıyor!

Bir çok insan, sadık doğaları, oyunculuğu nedeniyle köpekleri sever. Austin Teksas’tan Jenna Philips’in ise, dört ayaklı hayvan dostlarımızla daha güçlü bir bağı var. Küçüklüğünden beri kendisini köpek gibi hissettiğini söyleyen Jenna’nın hisleri de genç kadın büyüdükçe güçlenmiş.
Jenna büyüdüğünde Chicago’da evcil hayvan rolü yapan bir grup insanla tanışacağı bir kongreye katıldı ve orada karşılaştıkları genç kadına ilham verdi.
İki yıl boyunca klinik optikçi olarak çalışan Jenna, OnlyFans adlı sitede kendisine bir profil oluşturdu. 18 ay boyunca yetişkinler için içerik üretti.
Genç kadın “Kendimi köpek gibi hissediyorum. Tek istediğim yerde yuvarlanmak, kafamın okşanması, koşmak ve oynamaktı. Hep bir köpek yavrusu gibi davrandım. “Aferin kızım” lafını duymayı severim, bu laf her zaman içimi ısıtır. Şimdi dönüp geriye bakınca bu his hep içimdeydi. Kızlar genelde kedi, tilki ve tavşan rolü yapıyor. Köpek gibi davrananların çoğu erkek. İlk kez evcil hayvan gibi davranmaya karar verdiğimde hangisini seçeceğimi çok düşündüm ve köpek gibi hissettiğimi fark ettim” dedi.
@yourpuppygirljenna
Who wants to play fetch? ???? ##fyp ##foryou ##prank ##lol ##funnyvideos ##viral ##tiktok ##puppylife ##puppydog ##puppycheck ##puppychallenge ##yourpuppygirl♬ original sound - yourpuppygirljenna
OnlyFans sayfasını oluşturduktan sonra Jenna işini bıraktı ve tam zamanlı olarak evcil hayvan rolü yapmaya başladı. ‘Thatpuppygirl’ adıyla oluşturduğu sayfasında evcil hayvan gibi davrandığı fotoğraflar yayınlamaya başladı.
Üyeler, Jenna’nın ürettiği içerikleri görmek için OnlyFans adlı siteye ayda 140 TL tutarında bir üyelik ücreti ödüyor.
Jenna köpek yavrusu rolünü oynamaya başladıktan sonra takipçi sayısında büyük artış olduğunu söyleyerek “Köpek yavrusu topluluğunun çoğunluğunu gay erkekler oluşturuyor. Kostüm alışverişine gittiğimde, üretilen her şeyin erkekler için olduğunu gördüm. Neden kadın olarak bir Pazar yaratmayayım ki diye düşündüm. Artık tam zamanlı olarak bu işi yapıyorum. Gelirim 100 kat arttı ve ayda 6 haneli bir rakam kazanıyorum” dedi.
Jenna, takipçilerinden gelen önerilere göre kostümlü videolar üreterek gelirini artırdığını söyleyerek bir video için bugüne kadar kazandığı en büyük ücretin 1.200 dolar olduğunu söyledi. 21 yaşındaki genç kadın severek yaptığı bir şeyden para kazandığı için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.
Müşterilerinin talebine göre video çeken Jenna, videolarında gerçek köpek kullanmak gibi şeyleri asla yapmayacağını belirtti.
@yourpuppygirljenna
Teach me new tricks? ???? ##fyp ##foryou ##prank ##lol ##funnyvideos ##viral ##tiktok ##puppylife ##puppydog ##puppylove ##puppycheck ##puppychallenge ##puppygirl♬ original sound - yourpuppygirljenna
Jenna’nın TikTok’ta da takipçisi var. Jenna “TikTok’ta ilk videomu yayınladığım zaman çok fazla tepkiyle karşılaştım. Bu beni rahatsız etmedi, çünkü yanlış herhangi bir şey yapmıyorum. Kameralar kapalıyken normal bir insanım.
Yalnızca online platformlarda köpek gibi davranıyorum. ” dedi.
Fetişler hakkında öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Jenna, kendi dünyasını yaratmak konusundaki desteklerinden dolayı takipçilerine minnettar olduğunu belirtti.
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