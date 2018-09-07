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Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 05:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da köpeklerin havlamasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İnşaat işçileri ile mahallelinin kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri önleyebildi.

Olay Malkara ilçesi Çifte Hamam Sokakta meydana geldi. İddiaya göre İki hayvansever kadın köpeklerini araçlarına bindirmek isterken köpekler havladı. Köpek seslerine sinirlenen inşaat işçileri ise kadına tepki gösterdi.

Sözlü tartışma esnasında Ümran Y. adlı kadın, işçilerden birine tokat attı. Öfkelenen bir inşaat işçisi ise kadınların üzerine kereste fırlattı. Kavgaya müdahil olan mahalleli inşaat işçilerine tepki gösterdi.

Olayın büyümesi üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri taraflara müdahale ederek karakola götürdü.

(İHA)

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Tekirdağ köpek mahalleli inşaat işçileri kavga

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