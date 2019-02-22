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Köpek ile kuzu kucak kucağa uyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:48 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde kuzu ile köpeğin yakınlığı görenleri şaşırtıyor.

Köpek ile kuzu kucak kucağa uyuyor

Bursa’nın İznik ilçesinde kuzu ile köpeğin yakınlığı görenleri şaşırtıyor. Daha önce de anne köpeği emen ’Yıldız’ isimli kuzu, arkadaş edindiği köpek ile kucak kucağa uyuyor.
İznik’te yaşayan hayvansever Fatma Şeren, ilçede çiftçilik yapan bir aileye ait sakat doğan kuzuyu üç ay önce sahiplendi. Sahipsiz sokak hayvanları için Çiçekli köyü yakınında kurduğu hayvan barınağında ’Yıldız’ adını verdiği kuzuya bakan Şeren, ön iki ayağı doğuştan sakat olan Yıldız’ı sağlığına kavuşturmak için büyük çaba harcıyor. Kuzu Yıldız’ın köpekler ile olan arkadaşlığı ise görenleri şaşırtıyor. Yıldız, köpek arkadaşıyla birlikte uyuyor ve onunla oynuyor. Yavru kuzunun sağlığına kavuşması için uğraş veren Şeren, kuzunun ilk zaman yürümekte güçlük çektiğini, uyguladığı fizik tedavi sonucu bugün yavaş yavaş yürümeye başladığını söyledi.

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