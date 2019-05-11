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Köpek ırkları Eskişehir’de yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’de düzenlenen Ulusal Irk Köpek Yarışması’nda yüzlerce köpek birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi içerinde gerçekleşen yarışmada, farklı ırktan köpekler kendi aralarında yarıştı.

Köpek ırkları Eskişehir’de yarıştı

Eskişehir’de düzenlenen Ulusal Irk Köpek Yarışması’nda yüzlerce köpek birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi içerinde gerçekleşen yarışmada, farklı ırktan köpekler kendi aralarında yarıştı. Eskişehir ve farklı illerden gelen köpekler gelenler tarafından büyük ilgi görürdü. Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen köpek yarışmada farklı kategorilerde yarışan köpekler, kendi ırkları arasında en iyi olmaya çalıştı. Düzenlenen Ulusal Irk Standartları Yarışması yarın da farklı ırktan olan köpeklerin katılımı ile devam edecek.

Köpek ırkları Eskişehir’de yarıştı

Köpek ırkları Eskişehir’de yarıştı

Köpek ırkları Eskişehir’de yarıştı

Köpek ırkları Eskişehir’de yarıştı

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