HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köpek ısıran 1 çocuk kaçtı, 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı

Köpek ısıran 1 çocuk kaçtı, 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı

13.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Köpek ısıran 1 çocuk kaçtı, 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı

Sivas’ta köpeğin ısırdığı 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı, 1 çocuk tedaviyi kabul etmeyerek kaçtı.Edinilen bilgilere göre, olay, saat, 16.

Sivas’ta köpeğin ısırdığı 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı, 1 çocuk tedaviyi kabul etmeyerek kaçtı.
Edinilen bilgilere göre, olay, saat, 16. 00 sıralarında Aydoğan Mahallesi Aydoğan Aile Sağlığı Merkezi mevkiinde meydana geldi. Mahallede oynayan 3 çocuğu sahipli bir köpek ısırdı. Bacağından ve elinden yaralanan 16 yaşındaki S.K. ve Ç.A. isimli iki çocuk, olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuklardan 1 tanesininse olayın paniğiyle tedavi kabul etmeyerek olay yerinden kaçak ayrıldı. Çocukların, hastanede yapılacak kuduz aşısı sonrası evlerine gönderilecekleri öğrenildi. Öte yandan polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinden kaçan çocuğa ulaşmaya çalışıyor.

Köpek ısıran 1 çocuk kaçtı, 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis baskın düzenledi! Böyle yakalandılarPolis baskın düzenledi! Böyle yakalandılar
MSB duyurdu: 2 terörist sağ olarak ele geçirildiMSB duyurdu: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir? INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Pençe Kartal-2’de 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

MSB duyurdu: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Cam kapıdan çıkartarak çaldıkları lüks otomobili, 2 gün sonra geri getirdiler

Çaldıkları lüks otomobili, 2 gün sonra geri getirdiler

Kadir Topbaş kimdir? Hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş nereli, kaç yaşındaydı? Kadir Topbaş neden hayatını kaybetti?

Hayatını kaybeden Kadir Topbaş kimdir?

Bolu'da iğrenç olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu

İğrenç olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 13 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 109 milyon TL'yi aştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.