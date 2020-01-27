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Köpek katliamı beldeyi ayağa kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 22:11 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Geyikli beldesinde 20 kadar sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.Sabah kalktıklarında besledikleri köpeklerin cansız bedenleriyle karşılaşan belde sakinleri şoke oldu.

Çanakkale’nin Geyikli beldesinde 20 kadar sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.
Sabah kalktıklarında besledikleri köpeklerin cansız bedenleriyle karşılaşan belde sakinleri şoke oldu. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bazı yorumlarda köpek katliamından belediyenin sorumlu tutulması üzerine AK Parti’li Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu tepki gösterdi.
Belediye personeli ile birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Başkan Oruçoğlu, ölen köpekler için üzgün olduklarını belirterek, "Yazıktır günahtır biz bu hayvanları öldürecek kadar cani değiliz, yolda bir karınca görsek aracımızın direksiyonunu kırarız. Bu hayvanları kim öldürdüyse Allah’a havale ediyoruz. Bilinçli şekilde öldürülmüşler bunun için kriz ekibi kurduk, Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip yapıyor. Bu can dostlarımız üzerinden kimse bizi suçlamasın, bunları öldürenler bunu belediye yaptı demesin. Eğer ben böyle bir talimat verdiysem kafama sıkarım. Kameralar inceleniyor inşallah yapanları ortaya çıkaracağız” şeklinde konuştu.
Başkan Oruçoğlu bazı görgü tanıklarının köpeklere et atan bir kişinin eşgali ve kullandığı araç hakkında bilgi verdiğini de kaydederken Jandarma’nın başlattığı soruşturma sürüyor.

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