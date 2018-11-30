'Köpek kavgası' cinayetindeki sanıklar hakim karşısında

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kavga eden köpekleri ayırma sırasında çıkan tartışmada Adil Göçer'in pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Barış Altun, "Öldürmek için değil, korkutmak için ateş etmiştim, pişmanım" dedi.

Doğançay Mahallesi'nde geçen 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, iddiaya göre Adil Göçer, komşusu Barış Altun'a ait köpeğin başka köpeklerle boğuşmaya başlaması üzerine ayırmak istedi. Bu sırada Göçer ile Altun arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Barış Altun'un arkadaşları da katılırken, kavga sırasında Göçer pompalı tüfekle vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra soruşturma başlatan cinayet büro ekipleri Barış Altun, M.A. ve S.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Barış Altun tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklardan Barış Altun hakkında 'kasten öldürme, M.A. için 'kasten öldürmeye azmettirme', S.K. hakkında ise 'yalan tanıklık' suçlarından dava açıldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Barış Altun, tutuksuz sanık M.A. ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan S.K. ise gelmedi. Duruşmada savunmasını yapan Barış Altun, Göçer ve yanındaki arkadaşlarının köpekleri taşlaması üzerine tartışma çıktığını ve kendilerini uyardığını belirterek, "Pompalı tüfekle 4 fişeği alıp dışarı çıktım. 2 fişeği tüfeğe doldurup bir el havaya, bir el de yere ateş ettim. Bu sırada Adil Göçer'in vurulup yere düştüğünü gördüm. Amcam M.A., yaralanan Adil Göçer'i arabaya bindirmeleri için arkadaşlarına yardım etti" dedi. Olay sonrası amcasının oğlu K.C.A'nın yaşının küçük olması nedeniyle olayı üstlenmek istediğini, sanık M.A'nın bu duruma karşı çıktığını iddia eden Barış Altun, "Öldürmek için değil korkutmak için ateş etmiştim, pişmanım" diye konuştu.

Adil Göçer'in amcasının oğlu İsmail Göçer ise dalaşan köpekleri ayırmak için taş attığı sırada, sanık Barış Altun'un kendilerine küfrettiğini, diğer sanık M.A'nın da demir çubukla saldırdığını ileri sürdü. Sanık Barış Altun'un kendilerine doğru gelerek ateş ettiğini söyleyen Göçer, "Adil ağabey hala, 'Gelsinler konuşalım' diyordu. Ben de ağabey kaçalım, bu durmaz, bize de ateş eder' dedim ama o yerinde durdu. Bize 2-3 metre yaklaşan Barış Altun, nişan alarak Adil ağabeye ateş etti. Bu sırada, Adil ağabeyin 'İsmail'im' dediğini duydum. Barış Altun'un bana da ateş edeceği sırada M.A. üzerime atlayınca, yere düştük. Barış Altun bana da ateş etmeye çalıştı ama tüfek patlamadı" dedi. Davaya müdahil olan Adil Göçer'in eşi Derya Göçer, kocasının köpekleri çok sevdiğini ve bir köpek için hayatını kaybettiğini ifade ederek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Barış Altun'un tutukluluk halinin devamına, olay sırasında cinayeti üstlenmeye çalışan K.C.A.'nın yargılandığı çocuk mahkemesindeki dosyanın bu dosyayla birleştirilmesi için yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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