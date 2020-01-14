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  4. "Köpek kavgasında" komşusunu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

"Köpek kavgasında" komşusunu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

"Köpek kavgasında" komşusunu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bolu'da köpek kavgası yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada komşusunun başına vurarak ölümüne sebep olan kişinin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Kahraman (32), avukatı ve Topardıç köyünde çıkan kavgada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fahrettin Çetin'in yakınları ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyet, bir önceki duruşmada alınan karar sonrası olay yerinde yapılan keşifle ilgili raporun dosyaya eklendiğini ifade ederek, Adli Tıp raporunun da mahkemeye geldiğini bildirdi.

Raporda Fahrettin Çetin'in kafa travmasına bağlı kafatası kırılması, beyin kanaması ve beyin doku harabetiyle gelişen komplikasyonlar sonucunda öldüğünün bildirildiğini kaydeden mahkeme başkanı, araştırılacak başka husus kalmadığı için cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaydan sonra maktulün yakınlarına karşı av tüfeğiyle sergilediği tutum nedeniyle de "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti.

Sanık Kahraman, pişman olduğunu ve söyleyecek sözü olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti duruşmayı, taraf avukatlarının savunma hazırlaması için 7 Şubat'a erteledi.

- Olay

16 Nisan 2019'da merkeze bağlı Topardıç köyünde, Mehmet Kahraman ile komşusu Fahrettin Çetin arasında, köpeklerin kavga etmesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma sonucu başına darbe alan Çetin, olaydan 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
köpek kavgası Bolu cinayet davası

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