HABER

"Köpek kavgasında" komşusunu öldüren sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

Bolu'da, köpeklerin kavga ettirilmesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, komşusunun başına vurarak ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına başlandı

Bolu'da, köpek kavgası yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada, komşusunun başına vurarak ölümüne sebep olan sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Kahraman (32), avukatı ve Topardıç köyünde çıkan kavgada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fahrettin Çetin'in yakınları ve avukatı katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasından sonra savunma yapan sanık, maktul ile aralarında alacak meselesi yüzünden husumet olduğunu öne sürdü.

Sanık Kahraman, olay günü Fahrettin Çetin'in evinin yakınına gelip köpeği ile kendi köpeğini kavga ettirdiğini anlatarak, "Annem bana söyledi, müdahale ettim. 'Neden yapıyorsun?' dedim. Köpekleri bahçeden bulduğum kereste parçası ile ayırmaya çalışıyordum. Bu sırada da Fahrettin bana kızdı. Sonra anneme, eşime ve bana vurmaya başladı. Ben de canımın acımasıyla sopayı rast gele salladım. Neresine geldiğini bilmiyorum. Ben vurduktan sonra yere düştü." diye konuştu.

Yere düştükten sonra bir süre hareketsiz kalan Çetin'i evlerinin kapısına getirdiklerini aktaran sanık, "Biz bayıldığını düşünmüştük. Evin kapısı ile olayın olduğu yer arasında 25 metre vardı. Ben bayıldığını düşündüğüm içim jandarmayı ya da 112’yi aramadım. Böyle bir sonuç çıkacağını düşünemedim. Dalgınlığıma geldi. Pişmanım." dedi.

Maktulün eşi Müşerref Çetin ise olay günü kocasının tamir ettirdiği traktörü test etmek için evden çıktığını savunarak, "Gürültüleri duyunca eşimin yerde olduğunu gördüm balkondan. Sonra yanına gittim. Eşimin ağzı yüzü kandı. Kayınvalidem eşimin ağzından ve burnundan gelen kanları silmişti. Ben evlerinin önünde görünce sanığın yanına gittim. 'Yazıklar olsun. Bu adam, size yaptığı iyiliği bize yapmadı.' dedim. Sanık sonra elindeki tüfeği bana doğrulttu." ifadesini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın annesi Esma Kahraman ise olay günü köpeklerinin havlama sesi üzerine oğluna dışarı bakmasını söylediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dışarıda Fahrettin’in traktörü ile durduğunu, köpeğini bizim köpekle dalaştırdığını gördük. Elindeki sopa ile bizim köpeğe vuruyordu. Biz ayırırken elindeki sopa ile bana ve gelinime vurdu. Sonra oğluma vurdu. Oğlum yere düştü. Sonra oğlum yerden aldığı sopa ile Fahrettin'e vurdu. Aklıma ağır bir sonuç çıkacağı gelmedi. O yüzden jandarmayı falan aramadım. Oğlumun kimseye karşı tehdidi de olmamıştır."

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve 22 Kasım'da olay mahallinde keşif yapılmasına kara veren mahkeme, duruşmayı 14 Ocak 2020'ye erteledi.

- Olay

16 Nisan 2019 tarihinde merkeze bağlı Topardıç köyünde, Mehmet Kahraman ile komşusu Fahrettin Çetin arasında, köpeklerin kavga etmesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma sonucu başına darbe alan Çetin, olaydan 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Fitoterapi uzmanı Aktaş: Açık aldığınız hiçbir tarçına güvenmeyinFitoterapi uzmanı Aktaş: Açık aldığınız hiçbir tarçına güvenmeyin
Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildiDeprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi cinayet köpek kavgası

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şimdi gözler deprem sonrası oluşacak büyük yangınlara çevrildi!

Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına cevap!

Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Tekirdağ Valiliği'nden 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Valilik'ten 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.