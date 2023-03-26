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  4. ‘Köpek’ kavgasında ortalık karıştı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

‘Köpek’ kavgasında ortalık karıştı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

26.03.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, ‘köpek’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı.

‘Köpek’ kavgasında ortalık karıştı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi Beri Köprüsü civarında iki grup arasına ‘köpek’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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‘Elinizdeki köpek bizim’ diye başlayan tartışma kısa sürede iki grup arasında kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada şahıslar sopa ve yumruklarla birbirine öldüresiye saldırdı. 3 kişinin sopa darbeleri sonucu yaralandığı kavga yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederken yaralı olan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 5 şahsı ise gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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