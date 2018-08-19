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Köpek, kediye annelik yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 'Topak' adlı 2 yaşındaki köpeğin yavru kediyi emzirmesi, görenleri hayrete düşürüyor.

Köpek, kediye annelik yapıyor

Levent YENİGÜN/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 'Topak' adlı 2 yaşındaki köpeğin yavru kediyi emzirmesi, görenleri hayrete düşürüyor.
Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde çiftçi Fikret Karagünlü (37), kısa süre önce yavru bir kedi sahiplendi, 'Tekir' adını verdiği hayvanı mamayla beslemeye başladı. Karagünlü, bir süre sonra köpeği Topak'ın kediyi emzirdiğini fark etti. Fikret Karagünlü'nün bugüne kadar hiç yavrulamadığını söylediği fino cinsi köpeğinin Tekir'e annelik yapması, koruyup, kollaması şaşırttı.
Fikret Karagünlü, "7 yaşımdan beri evimizde kedi ve köpek beslerim. 30 yıldır evimizin önünden hiç kedi, köpek eksik olmadı. Topak hariç iki köpeğim daha var. Onlar av köpeği. Tekir'i 2 veya 3 ay önce yavruyken aldım. Önce mamayla besliyorduk. Sonradan Topak'ın emzirdiğini fark ettik. Topak, Tekir'i yavru gibi görüp emzirdi. Ona sahip çıkarak korudu. İki düşman için 'Kediyle köpek gibi' derler. Bizim kedi ve köpeğimiz bu deyimin tam tersini yaşıyor. Sürekli oynayıp, birlikte zaman geçiriyorlar. Birisi kaybolsa, birbirlerini arıyorlar. Kedi miyavlasa, köpek neredeyse koşarak yanına geliyor. Kediyi kucağıma alıyorum, köpek tedirgin oluyor. Yavrusu gördüğü kediye zarar vereceğimden korkuyor" dedi.
Hayvansever Fikret Karagünlü, hayvanlara eziyet eden ve onlara zarar verenleri de kınadığını söyledi.

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Köpek, kediye annelik yapıyorKöpek, kediye annelik yapıyorKöpek, kediye annelik yapıyorKöpek, kediye annelik yapıyor

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