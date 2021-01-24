HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'

Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'

24.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'

İzmir'de de görülen başıboş köpek saldırısından korkanlar yüksek frekanslı ses yayan 'köpek savar’ cihazıyla kendilerini korumaya çalışıyor. Köpek saldırısı sonrası cihazı aldığını belirten Seçkin Özgüvercinoğlu, "Köpek savar cihazını aldığım günden beri sokaklarda rahatça yürüyebiliyorum" dedi.

Birçok kentte başıboş köpekler, insanlara saldırabiliyor. Köpek korkusu yaşayanlar ise sokakta yürürken tedirgin olabiliyor. Köpek saldırılarına karşı tasarlanan köpek savar cihazı, düğmesine basıldığı anda etrafına yüksek frekanslı sesler yayarak, köpeklerin uzaklaşmasını sağlıyor.

İzmir Kemeraltı'nda cihazın satışını yapan Oktay Özer, "Gece veya sabahın erken saatlerinde köpekler çoğunlukla dışarıda olduğu için insanlar, sürü halinde gezen köpeklerin kendisine saldırmasından korkabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar, köpek savarı tercih ediyor. Köpeklerin ses alma duyuları insanlardan fazla, cihazdan çıkan sese karşı duyarlılar. Rahatsız olup uzaklaşıyorlar. İnsanların duyamadığı bir ses dalgası çıkıyor. Sadece köpeklere değil farelere, kedilere de uygulandığını biliyorum" dedi.

'ARTIK SOKAKLARDA RAHATIM'

İş yerinin bulunduğu mahallede köpeklerin yoğun olması nedeniyle cihazı tercih ettiğini belirten Seçkin Özgüvercinoğlu, "İş yerinde çalışırken köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler beni ısırmak için hamle yaptılar. Ben de tekrar aynı durumu yaşamamak için köpek savar cihazı aldım. Köpeklerin kulağına yüksek frekanslı seslerin gitmesini sağlayarak köpeklerin uzaklaşmasına neden oluyor. Herhangi bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Ben köpek savar cihazı aldığım günden beri sokaklarda rahat bir şekilde yürüyebiliyorum" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke ettiCanlı yayındaki 'Bahçeli' skandalı şoke etti
Şaşkına çeviren olay! Gitmediği şehirlerde trafik cezası yediŞaşkına çeviren olay! Gitmediği şehirlerde trafik cezası yedi
Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yoluNoter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası! Savunması 'pes' dedirtti

Üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası! Savunması 'pes' dedirtti

Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü

Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü

Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

Canlı yayında itiraf etmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme

Otostop yapan erkek çocuğuna istismarda bulunan kamyon şoförü tutuklandı

İğrenç olay! Otostop yapan erkek çocuğuna istismarda bulundu

Aracı olmayan şahıs, hiç gitmediği şehirlerde trafik cezası yedi

Şaşkına çeviren olay! Gitmediği şehirlerde trafik cezası yedi

Yakalanan kapkaççıdan basın mensuplarına: Yakışıklı çıkmazsam görüşürüz

'Pes' dedirten sözler! 'Yakışıklı çıkmazsam görüşürüz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.