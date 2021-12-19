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Köpek kovaladı, kurye kaçtı! Dengesini kaybedince...

19.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de adrese sipariş götürmek isterken sokak köpeği tarafından kovalanmaya başlanan kargocu, zor anlar yaşadı. Havlayarak kendisine yaklaşan köpekten korkan kargocu, panik yaptı. Motosiklet kontrolden çıkınca dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan sürücünün yaşadıkları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçen gün saat 01.00 sıralarında Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siparişi adrese götürmek için yola çıkan motosikletli kuryenin bir sokak köpeği havlayarak peşine takıldı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Panik yapan sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralı sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motokuryenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Kaza olan sokaktaki bir iş yerinde çalışan Veli Yalçın, "Büyük bir gürültü çıktı. Ambulans geldi, hastaneye götürdü" diye konuştu. Aynı mahallede başka bir motokurye ise, "Gece 1 sıralarında olmuş. Bizim arkadaş paket götürürken kaza yapmış. Köpek kovalamış. Ara sokaktan caddeye çıkan yerde. Bu tarz olaylarla çok karşılaşıyoruz. Köpek içgüdüsel bir şey yapıyor ama bu yüzden çok kaza oluyor. Duyduğum kadarıyla kırıkları varmış vücudunda" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
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