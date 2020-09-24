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Köpek 'Max', üç yavru kediye annelik yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 08:16 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kepez ilçesinde yeni yapılan lisenin bahçesindeki 'Max' adlı köpek, üç yavru kediyi emzirip annelik yapıyor.

Köpek 'Max', üç yavru kediye annelik yapıyor

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde yeni yapılan ve henüz adı konulmayan lisenin bahçesinde yaşamını sürdüren 'Max' adı verilen Corgi cinsi köpek, üç yavru kediye annelik yapıyor. Köpek ve her gün emzirdiği 3 yavru kediyle okulda bekçilik yapan Halit Kaya ilgileniyor. Halit Kaya, tüm zamanının köpek ve kedi yavrularıyla geçtiğini belirterek, "Köpeğimiz Max ve üç yavru kedimiz var. Yavru kedilerin annesi ilgilenmiyor, köpeği emiyorlar. Gelir, burada yatar, kediler de sabaha kadar emer. Et ve yiyecek verdiğimizde Max, kedileri bulup, onları besliyor, kalanları da götürüyor. Yavru kedi dışarı çıkınca ağzıyla alıp, getiriyor. Yalar, temizler, oynar, sabaha kadar koynunda kedilere annelik yapıyor. Kedilerin annesi hiç ilgilenmiyor. Annelerini 3-4 gün bazen bulamıyoruz" diye konuştu.

'EN ÇOK BONCUK'LA İLGİLENİYOR'

Yavru kedilerden birine 'Boncuk' adını verdiğini anlatan Kaya, Max'in de en çok onunla ilgilendiğini söyledi. Kaya, "Diğerleri taşımasına fazla müsaade etmez ama Boncuk'u taşır. Tıpkı bir anne gibi. Anneleri var mı, yok mu hiç belli değil. Belediyeye bir iki sefer telefon açtım. Hayvanların iç-dış parazit aşısının yapılması lazım ama ilgilenen olmadı. Geleceklerini söylediler, gelmediler. İmkanımız da yok" diye konuştu.

(DHA)

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