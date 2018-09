KÖPEK MERAKI GEÇİM KAYNAĞI OLDU

Haber-Kamera Erkan BAYELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'ın Ulukent Mahallesi'nde yaşayan Adil Kaya (30), kendi imkanları ile kurduğu çiftlikte kangal ve çoban köpeği yetiştiriyor. Köpeklere olan merakı nedeniyle çiftliği açan Kaya, çoban köpeklerini 8-15 bin lira arasında satışa çıkardı. Ulukent Mahallesi'nde yaşayan Adil Kaya (30), köpek merakı nedeniyle kendi imkanlarıyla bir çiftlik kurdu. Burada yavru kangal ve çoban köpeklerini yetiştiren Kaya, köpeklere sürüyü koruyacak şekilde eğitim veriyor. Çiftliği kurduktan sonra bütün zamanını burada geçiren Kaya'nın köpek merakı, aynı zamanda geçim kaynağı olmaya başladı. Yetiştirdiği kangal ve çoban köpeklerini 8 - 15 bin lira arasında satışa sunan Kaya, yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kaya, yetiştirdiği köpeklere en büyük ilgiyi ise sürü sahibi ve dağlık kesimde yaşayan vatandaşların gösterdiğini kaydetti. Kangal ve çoban köpeklerine olan ilgisinden dolayı çiftlik kurduğunu söyleyen Kaya, Bu köpekler asil hayvanlardır. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanlarımız tercih ediyor. Fiyatları pahalıdır, ama özellikle sürü sahipleri için çok kıymetlidirler. Şu an çiftliğimde bulunan 3 arsız isimli çoban köpeğimin fiyatı 15 bin liradır. Fiyatının pahalı olmasının nedeni sahiplenme duyguları fazladır. İnsanlara zarar vermezler. Sürüleri korur ve en küçük zarar gelmemesi için canını bile verirler. Özellikle sürülere zarar veren vahşi hayvanlara karşı savaşçı özelliği vardır. Küçük çocuklara karşı oldukça hassasdır. Çocukları korur ve onlarla oyun oynarlar. En son bir müşteri 8 bin lira verdi, ama ben satmadım. Kesinlikle fiyatında bir düşme olmaz. Diğer köpeklerimin de özelliklerine göre fiyatlarında farklılıklar meydana geliyor. Çoban köpeklerine her gün düzenli olarak spor yaptırıyorum. Çoban köpeklerinin formunu koruması için her gün düzenli olarak yürütüyoruz. Çünkü dağlık alanlarda özellikle sürülerin peşinde hızlı olmaları gerekiyor dedi.