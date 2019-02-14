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Köpek mi canavar sahibi mi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir kadının tasmasız şekilde gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, bir villanın bahçesinde gördüğü kediyi parçalayarak öldürdü.

Beşiktaş’ta bir kadının tasmasız şekilde gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, bir villanın bahçesinde gördüğü kediyi parçalayarak öldürdü. O anlarda kılını bile kıpırdatmadan telefonla konuşmaya eden vicdansız kadının, parçalanan kedinin cansız bedenini ise hiçbir şey olmamış gibi çöp konteynerına attığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Etiler Nispetiye Mahallesi’nde yaşanan olay görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Bir kadının mahallede gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, villanın bahçesinde gördüğü kediye saldırdı. İddiaya göre tasmasız şekilde gezdirdiği köpek, kediye saldırdığı anlarda vicdansız kadın kılını bile kıpırdatmadı. Köpeğin kediyi parçaladığı anlarda kadın, iddiaya göre köpeğini durdurmak yerine telefonla konuşmaya devam etti. Köpek kediyi parçalayarak öldürdükten sonra ise pişkin kadın, kedinin cansız bedenini alarak yakınlardaki bir çöp konteynerına bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Köpeğin kediyi vahşice parçaladığı anlar kameralara yansırken kadının, kediyi kurtarmak yerine parçalandıktan sonra kedinin cansız bedenini çöpe attığı görülüyor. Öte yandan, villadaki iş yerinde çalışanlar ise güvenlik kamerasını izleyince Etiler Polis Merkezi’ne gitti, kadından şikayetçi oldu ancak kadın henüz bulunamadı.

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