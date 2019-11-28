Köpek mi kurt mu olduğu belirlenemedi: 18 bin yıl önce donan yavrunun cesedi bilim dünyasını şaşırttı

Rusya'da Sibirya'nın doğusunda 18 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen, neredeyse hiç bozulmamış bir yavru hayvan cesedi bulundu.

İki aylık olduğu düşünülen hayvanın köpek mi yoksa kurt mu olduğu henüz belirlenemedi.

Hayvanın cesedi, kışın ortalama hava sıcaklığının eksi 34 derece olduğu, dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta İndigirka nehri yakınlarında mamut dişi avcıları tarafından, donmuş toprak katmanları arasında bulundu.

'İkisi arasında bir tür olabilir'

Dogor (Yakut dilinde dost) adı verilen hayvanın dişlerinin eksiksiz, tüyleri, ve hatta kirpiklerinin bile bozulmamış olması bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

İsveç Paleogenetik Merkezi'nde kaburga kemiklerinde yapılan karbon testleri, hayvanın Buzul Çağı'nın son evresinde yaşadığına işaret ediyor.

Hayvanın cinsiyetinin erkek olduğu belirtiliyor.

https://twitter.com/love\_dalen/status/1118103139134189573?s=20

David Stanton adlı bir uzman, CNN Televizyonu'na hayvanın donduğu yılların kurt ve köpek evrimindeki ilginç bir dönemi temsil ettiğini belirterek "Köpeklerin ne zaman evcilleştiğini tam olarak bilmiyoruz. Köpek de olabilir, kurt da. Ya da ikisi arasında bir tür" dedi.