Köpek ölülerini kefenleyip belediye binası önüne getirdi

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, köpeklerin açlık ve soğuktan ölümlerine dikkat çekmek amacıyla üç köpek ölüsünü sembolik olarak kefenleyip Büyükşehir Belediye binası önüne getirdi. Burada açıklama yapan ve ardından köpek ölüleriyle binaya girmek isteyen Bulan'a polis ve özel güvenlik görevlileri izin vermedi. Hayrettin Bulan, daha sonra belediyeye alınarak yetkililerle görüştürüldü. Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde boş arazide bulduğu üç köpek ölüsünü sembolik olarak kefenleyip belediye binası önüne getirdi. Köpek ölülerini yere koyan Bulan, basın açıklaması yaptı. Çok sayıda köpeğin açlık ve soğuktan öldüğünü belirten Hayrettin Bulan, "Bu hayvanlar dilsiz. Bunlara bakmak hepimizin görevi. Soğuktan ve açlıktan ölen bin tane köpek var. Bu hayvanların önüne küflü ekmek koymak demek onlara bakmak demek değil. Bundan sonra yalnız şiddet gören kadın ya da evsiz kalan erkeklerin sesi değil, artık hayvanların da sesi olacağız" dedi. Bulan daha sonra köpek ölülerini belediye binası girişine götürdü. Özel güvenlik görevlileri tarafından belediye binasına girişine izin verilmeyen Hayrettin Bulan, köpek ölülerini yere bıraktı. Burada bazı kişilerle tartışma yaşayan Bulan, belediye başkanı ya da genel sekreterle görüşmek istediğini söyledi. Polis tarafından belediye önünden uzaklaştırılmaya çalışılan Hayrettin Bulan, daha sonra belediyeye alınarak yetkililerle görüştürüldü. Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan'ın getirdiği üç köpek ölüsü de veteriner hekimler tarafından belediye önünden alınıp toprağa verilmek üzere götürüldü.

