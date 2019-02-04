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Köpek oteli açtı, yaralı ve hasta sokak hayvanlarından müşterilere yer kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

Antalya’da ormanlık alana köpek oteli kuran emekli çift, sokağa atılan, kaza geçirmiş ve hastalıklı sokak köpeklerini görüp dayanamayınca otellerini 100’ün üzerinde sokak hayvanıyla doldurdu, otel için gelen müşterileri de geri çevirmek zorunda kaldı.Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli Sabahattin (62) ve Mükerrem Ergülen (52) çiftinin, 12 yıl önce küçük bir köpekle başlayan hayvan sevgileri, zamanla oldukça büyüdü.

Antalya’da ormanlık alana köpek oteli kuran emekli çift, sokağa atılan, kaza geçirmiş ve hastalıklı sokak köpeklerini görüp dayanamayınca otellerini 100’ün üzerinde sokak hayvanıyla doldurdu, otel için gelen müşterileri de geri çevirmek zorunda kaldı.
Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli Sabahattin (62) ve Mükerrem Ergülen (52) çiftinin, 12 yıl önce küçük bir köpekle başlayan hayvan sevgileri, zamanla oldukça büyüdü. Sokak hayvanlarına bakmak için dubleks evlerini satan ikili, ardından ormanlık alanda 2 dönümlük bir arazi satın aldı. Buraya ev yaptıran Ergülen çifti, ardından gelirini sokak hayvanları için harcamak adına evlerinin önüne köpek oteli yaptırdı. Otel için ruhsatını dahi alan Ergülen çifti ilerleyen süre içerisinde çevrede kaza geçiren, ormanlık alana atılan, hastalıklı köpekleri görünce dayanamayıp otellerine aldı. İlerleyen süre içerisinde 100 hayvan kapasiteli otel doldu, hatta bazı hayvanlar için ormanlık alanda kulübeler yaptırıldı. Durum böyle olunca hayvansever çift gelen müşterileri de geri çevirmek zorunda kaldı. Şu anda 80’in üzerinde köpek, 35 kediye emekli maaşlarıyla bakan Sabahattin-Mükerrem Ergülen’in tek istediği ise, hayvanların kısırlaştırılması için belediyeden destek.

“50’yi geçkin hayvan sahiplendirdik”
Ormanlık alanda oldukları için kedi köpek sahiplenen insanların dahi bir süre sonra hayvanları sokağa bıraktığını belirten Sabahattin Ergülen, “Köpek veya kediyi sahipleniyorlar, çişini yaptı, kıl döktü diye bahanelerle alıp getirip ormana atıyor. Biz de geçerken görüyoruz. Ormanda yaşama şansı yok. Çünkü evde alışmış önüne yemek konmasına. Biz de dayanamıyoruz ve alıyoruz. 10-20-80 derken şu anda 100’ün üzerinde kedilerle birlikte hayvan var. 50’yi geçkin hayvanı da sahiplendirdik” dedi.

“Tıkandık kaldık”
Kaza, işkence gören, hastalıklı hayvanları tedavi ettirdiklerini belirten Ergülen, “İmkanımız olmadığı için özel veterinere götüremiyoruz. En yakın belediyedeki veteriner kliniklere götürüyoruz. Orada ilk tedavilerinin ardından aldığımız ilaçlarla burada tedavi ediyoruz. Bütçemiz müsaade ettikçe özel kliniklere de götürdüklerimiz oluyor. Ama maalesef tıkandık kaldık artık” diye konuştu.

“Müşteri gelse, koyacak yerim yok”
Bir otelden yemek konusunda destek aldıklarını aktaran Ergülen, “Her gün 200 kilometre yol yapıp onlara yemek getiriyorum. Benim amacım bu barınağın bir bölümünü köpek oteli yapmaktı. Oradan gelecek 3-5 kuruş parayla sokak hayvanlarına bakayım. Amacım otel yapayım, para kazanayım değildi. Ruhsat aldım ama şimdi müşteri gelse, koyacak yerim yok. Çünkü içerisi hep sokak hayvanlarıyla dolu. Yer olmadığı için ormana 7-8 kulübe koyduk. Belediyenin barınağı yok. Vatandaş köpeğin alınması için şikayet ediyor. Belediye o köpekleri alınca ne yapacak? Barınağı yok. Götürüp dağa ormana atacak. Biz de onları toplayacağız” ifadelerini kullandı.

“Hepsinin kısırlaştırılması lazım”
Hayvanların yüzde 20’sinin kısırlaştırılmış olduğunu da sözlerine ekleyen Ergülen, “Hepsinin kısırlaştırılması lazım. Yemek istemiyorum, mama istemiyorum. Belediyeden kısırlaştırılma konusunda destek istiyorum. Gittikçe artıyorlar, nereye koyacağım ben bu hayvanları” dedi.

“Hayvan almak isteyen barınaklardan alsın”
Küçükken kendisini 3 kez köpek ısırdığını ve bu yüzden hayvanlardan aşırı derece korktuğunu belirten Mükerrem Ergülen de, ‘Pamuk’ ismini verdikleri küçük bir köpek sayesinde hayvanlara bakış açısının zamanla değiştiğini dile getirdi. Şu anda 100’ün üzerinde kaza geçiren, eziyet gören, hastalık kapmış köpek ve kedileri beslediklerini ifade eden Ergülen, “Hayvan almak isteyenler kesinlikle pet shoplardan almasınlar, barınaklara gidip eziyet görmüş hayvanları alsınlar. Onlar daha sadık ve dost oluyor” diyerek hayvanseverlere seslendi.

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