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Köpek, plaj şemsiyesi altında uyudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Erdek ilçesi sahilinde plaj şemsiyesi altında uyuyan köpek ilgi çekti.

Köpek, plaj şemsiyesi altında uyudu

Erdem ÖZCAN/ERDEK (Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesi sahilinde plaj şemsiyesi altında uyuyan köpek ilgi çekti.
İlçe sahilinde güneşli havada bir köpek şemsiye altında uyudu. Güneşten korunmak için şemsiye altına sığınan köpek, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

FOTOĞRAFLI

Köpek, plaj şemsiyesi altında uyudu

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