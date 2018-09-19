Köpek, plaj şemsiyesi altında uyudu

Erdem ÖZCAN/ERDEK (Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesi sahilinde plaj şemsiyesi altında uyuyan köpek ilgi çekti.

İlçe sahilinde güneşli havada bir köpek şemsiye altında uyudu. Güneşten korunmak için şemsiye altına sığınan köpek, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

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