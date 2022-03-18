Köpek sahiplerinin işini kolaylaştıracak hayat kurtaran ürünler

Köpek sahiplerinin bitmeyen çilesine âdeta ilaç gibi gelecek ürünlerle karşınızdayız. Listemizde yok yok! Pati yıkama fırçasından araba battaniyesine, bakım kreminden vitamine kadar her köpek sahibinin evinde bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünlere bir tıkla ulaşmak için bu listeye mutlaka göz atmalısınız.

1. Evinizin her köşesini kaplamış köpek tüyleriyle başınız dertteyse: Runmeihe Tüy Giderici

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Köpeğiniz ister kısa ister uzun tüylü olsun; her mevsim değişimlerinde dökülen tüyler kıyafetlerinize, koltuklarınıza yapışıp kalabiliyor. Evini can dostuyla paylaşan herkesin ortak sorunu olan tüylerle nasıl başa çıkacağınızı kara kara düşünüyorsanız size harika bir önerimiz var: Runmeihe Tüy Giderici, köpek sahiplerinin işini oldukça kolaylaştıracak ürünlerin başında yer alıyor. Hem pratik hem kullanışlı bir ürün arayan köpek sahiplerinin ilk tercihi olmaya aday Runmeihe Tüy Giderici; kullanışlı fırçasıyla halıda, mobilyalarda, hatta araç içlerinde bile biriken tüylerden zahmetsiz ve hızlıca kurtulmanıza yardım ediyor.

2. Köpeğinize Tineke Şampuan Hazneli Evcil Hayvan Yıkama Fırçası'yla SPA etkili banyo deneyimi yaşatın

Banyo yapmaktan pek haz etmeyen ve kaçmanın yollarını arayan bir köpeğiniz varsa evcil hayvanınızın her bölgesine yetişmek ve onu iyice yıkamak pek kolay olmuyor. Merak etmeyin, sizi bu dertten kurtaracak ve köpeğinizin tüylerinde biriken kirleri derinlemesine temizleyecek bir tavsiyemiz var. Tineke Şampuan Hazneli Evcil Hayvan Yıkama Fırçası'nın hazneli tasarımıyla köpeğinizi şampuanlamak için harcadığınız vakitten tasarruf edebilir, şampuan için ayrılan bölmeye bir miktar şampuan ve su ekleyerek minik dostunuzun tüylerini zarar vermeden onu hızlıca temizleyebilirsiniz. Bu ürünü bir an önce denemeye ne dersiniz?

3. Hem pratik hem uzun ömürlü: Trixie Köpek Seyahat Su Kabı ve Matarası

Uzun yürüyüşlerinizin kurtarıcısı Trixie Köpek Seyahat Su Kabı ve Matarası ile köpeğinizin su ihtiyacını hızlıca karşılayabilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen kaliteli şişesi, en sıcak günlerde bile suyun serin kalmasını sağlıyor. Köpeğinizin susadığı her an rahatlıkla doldurabileceğiniz kap; sadece yürüyüşlerinizi değil, seyahatlerinizi de kolaylaştırıyor. İdeal boyutu ve sızdırmaz özelliğiyle Trixie Köpek Seyahat Su Kabı ve Matarası'nı hem elinizde hem çantanızda dökülme endişesi duymadan taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda köpeğinizin içmediği suyu mataraya geri doldurabilir, böylece su tasarrufu yapabilirsiniz. Köpeğiniz için uzun ömürlü bir su matarası arıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

4. Patiler, Buffer Silikon Jel Fırçalı Pati Temizleme Kovası ile tertemiz olacak

Yağmur çamur demeden kirlenen patileri her defasında temizlemek bir hayli uğraştırıcı. Köpeğinizin ayaklarını ıslak mendille temizleseniz dahi patileri tüm kirden arınmıyor olabilir. Üstelik köpeğinize uygun olmayan ıslak mendiller, pati dokusuna zarar verebilir. Eğer evde beslediğiniz bir köpeğiniz varsa pati yıkama kovasının sağladığı kolaylığa hayran kalırsınız. Ürünün yumuşak silikon fırçası ve esnek yapısı, köpeğinizin patilerini tek yıkamada tertemiz yapar. Küçük, orta ve büyük ırk köpekler için farklı boyutları bulunan ürünü su ve köpeğinize uygun bir şampuan ile doldurarak kolayca kullanabilirsiniz. Ardından patileri havluyla kurulayarak evcil hayvanınızın patilerini misler gibi yapabilirsiniz.

5. Köpeğiniz için 3'ü 1 yerde bakım: Crystalin Göz, Kulak ve Ağız Bakım Solüsyonu

Sıradaki ürün önerimiz köpeğinizin göz, kulak ve ağız bakımı için kullanabileceğiniz; içeriğinde deri dokusuna zarar verecek hiçbir kimyasal madde bulunmayan Crystalin markasına ait bir antiseptik solüsyon. Yaraların yıkanması ve ölü derinin temizlenmesi gibi birçok konuda etkili ürünü kesiklerde, yanıklarda, kızarıklarda, göz ve kulak bakımında kullanabilirsiniz. İleri teknoloji kullanılarak geliştirilmiş Crystalin Göz, Kulak ve Ağız Bakım Solüsyonu'nu açık yara üzerine uygulasanız dahi patili dostunuzun acı veya ağrı hissetmesine neden olmayacağını belirtmemizde de fayda var.

6. Ferocity Araba Battaniyesi'yle seyahatleriniz tam korumalı geçsin

Köpeğiniz ile geçirdiğiniz zamanlar kelimelerle tarif edilemez ancak konu araba yolculukları olduğunda eğitimli veya eğitimsiz çoğu evcil hayvan, sahiplerini birçok problemle baş başa bırakabiliyor. Uzun ve sivri tırnaklar, dökülen tüyler araç içlerinde baş edilemez hâle gelebiliyor. Özellikle yırtılmaya ve çizilmeye meyilli olan deri koltuklar, bu gibi durumlarda değişimden başka bir çare bırakmıyor. Neyse ki Ferocity Köpek Araba Battaniyesi, patili dostunuzla daha konforlu ve güvenli bir seyahat yaşamanızı sağlıyor. Kaymayan ve çizilmeye karşı dayanıklı ürünün yan panelleriyse köpeğinizin inip binme anlarında sebep olabileceği çizilmeleri önlüyor.

7. Trixie Pati Koruyucu Bakım Kremi'yle köpeğinizin patileri her zaman nemli

Köpek bakımı için ihtiyacınız olan tüm ürünlere sahip Trixie ile işiniz çok kolay! İnsanların aksine köpeklerin ciltlerinin kuruyup çatlamayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında kuruluk, köpeklerin patilerinde sıklıkla görülen problemlerden biri. Sıcak ve soğuk havalar, köpeğinizin derisine zarar verebilecek kimyasal içerikli ürünler gibi birçok faktör; bu sorunu tetikleyen nedenler arasında yer alıyor. Köpeğinizin patilerinin kuruyup enfeksiyon kapmaması için Trixie Pati Koruyucu Bakım Kremi'ni tercih edebilirsiniz. İçeriğindeki beeswax sayesinde patileri yumuşacık yapan ürün, bu yönüyle köpek sahiplerini oldukça memnun ediyor.

8. Furminator Tüy Toplayıcı Tarak ile köpeğiniz rahat etsin

Köpek sahiplerinin olmazsa olmaz parçalarından bir diğeriyle karşınızdayız. Sadece bir tarak olarak gözükse de etkisiyle herkesi hayretler içerisinde bırakan Furminator Tüy Toplayıcı Tarak, dökülen tüylerin bir numaralı savaşçısı. Köpeğinizin tüylerine bakım yapacak ürünü 15 günde 1 kullanmanızı öneriyoruz. Furminator Tüy Toplayıcı Tarak'ı kullanmadan önce ise köpeğinizin derisinde herhangi bir yara olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Kullanım sırasında hassas bölgelerine yakın yerlerde dikkatli olmalı, aynı bölge üzerinde birden fazla tarama yapmamalısınız. Böylece köpeğinizin canını acıtmadan tüylerini rahatlıkla toplayabilirsiniz.

9. Köpeğinizin daima sağlıklı kalabilmesi için Canvit Chondro Maxi Vitamin Takviyesi

Köpeklerin hareketini sağlayan eklem, kas ve kemik bölgeleri yaş aldıkça güçsüzleşmeye başlar. Özellikle yeterli vitamin takviyesi almayan köpeklerde sağlık problemleri daha sık görülür. Neyse ki köpeğinizin ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmasını önleyecek, olası rahatsızlıkları en az hasarla atlatmasına yardımcı olacak kullanışlı bir ürün önerimiz var. Canvit Chondro Maxi Vitamin Takviyesi; köpeğinizin kas ve eklemlerini güçlendiren, yenileyen ve onun için uzun süreli koruma sağlayan zengin bir içeriğe sahip. "Peki, bu vitamini nasıl kullanmalıyım?" diye soracak olursanız hemen açıklayalım. Köpeğiniz için uygun dozdaki takviyeyi yemeğine veya suyuna karıştırmanız yeterli!

10. Kolay ve keyifli bir banyo için Ropniik Yalama Matı

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Evcil hayvanınız ile banyoda savaşı anımsatan dakikalar geçirmek yerine köpeğinizin hem keyif aldığı hem leziz yiyeceklerle ödüllendirildiği bir banyo deneyimine ne dersiniz? Öyleyse tek ihtiyacınız olan Ropniik Yalama Matı. Gıda maddelerine uygun olarak imal edilen ürün; arka tarafındaki vantuzlar sayesinde fayansa, cama veya küvetinize kolayca sabitlenir. Kaydırmaz yapısı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir olmasıyla konfor sunan Ropniik Yalama Matı'na köpeğinizin sevdiği yiyecekleri koyun ve sonucu kendiniz görün. Sadece banyoda değil, tırnak kesiminde zorluk çıkaran minik dostlarınız için de epey kullanışlı bir ürün olduğunu söylemeden geçmeyelim!