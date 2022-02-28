Köpek saldırınca kucağındaki çocuğu düşürdü!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kucağında kardeşiyle yürüyen genç kıza köpek saldırdı; olay, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak'ta tasmalı bir köpek, kaldırımda kucağında kardeşiyle yürüyen genç kıza saldırdı.
Paniğe kapılan genç kız, kardeşini kucağından düşürüp kaçtı. Durumu fark eden 2 kişi, tasmasından tuttukları köpeği uzaklaştırarak çocuğun ısırılmasını engelledi. Korkan çocuk, koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından İzmit Belediyesi ekiplerince bölgeden alınan köpeğin sahibine ulaşılmaya çalışılıyor.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, köpeğin saldırdığı genç kızın, kucağındaki kardeşini düşürüp kaçması, durumu fark eden 2 kişinin köpeği tasmasından tutması ve çocuğun uzaklaşması yer alıyor. (AA)
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