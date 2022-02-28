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Köpek saldırınca kucağındaki çocuğu düşürdü!

28.02.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te, başıboş bırakılan tasmalı köpek, kucağında çocuk olan kadının üzerine atladı. Kadın, bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Kadının koştuğunu gören çevredekiler de çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği çekerek uzaklaştırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kucağında kardeşiyle yürüyen genç kıza köpek saldırdı; olay, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak'ta tasmalı bir köpek, kaldırımda kucağında kardeşiyle yürüyen genç kıza saldırdı.

KUCAĞINDAN DÜŞÜRDÜ

Paniğe kapılan genç kız, kardeşini kucağından düşürüp kaçtı. Durumu fark eden 2 kişi, tasmasından tuttukları köpeği uzaklaştırarak çocuğun ısırılmasını engelledi. Korkan çocuk, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından İzmit Belediyesi ekiplerince bölgeden alınan köpeğin sahibine ulaşılmaya çalışılıyor.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, köpeğin saldırdığı genç kızın, kucağındaki kardeşini düşürüp kaçması, durumu fark eden 2 kişinin köpeği tasmasından tutması ve çocuğun uzaklaşması yer alıyor. (AA)

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