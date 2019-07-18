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Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 02:52 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir vatandaş dağda köpek saldırısı sonucu yaralanarak mahsur kaldı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir vatandaş dağda köpek saldırısı sonucu yaralanarak mahsur kaldı. Seferber olan ekipler, 5 saat süren operasyonla şahsı yaralı olarak kurtardı.
Edinilen bilgiye göre Antalya’dan memleketi Pınarbaşı ilçesine bağlı Mezgitli köyüne gelen İbrahim K. (36) dağda köpek saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek yaralandı. Ayağı kırılan ve hareket edemeyerek mahsur kalan İbrahim K. durumu ekiplere bildirdi. İhbarın alınmasıyla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine 5 kilometre uzaklıkta mahsur kalan İbrahim K.’ya ulaşmak için ekipler seferber oldu. Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonrası İbrahim K.’ya ulaşan ekipler, yaralı olan şahsı sedye ile indirerek ambulansa teslim etti.
İlk müdahalesi yapılan İbrahim K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı

Köpek saldırısı sonucu dağda mahsur kalan vatandaş 5 saat süren operasyonla kurtarıldı
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