Köpek saldırısına uğrayan çocuk yerde kanlar içinde bulundu! Durumu kritik!

Adana'da 5 Temmuz sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Hasna Derviş Casim'in (27) 5 yaşındaki oğlu Abbas Haşmet'ın kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Anne Casim, maddi durumları kötü olduğu için bir hayırseverin izniyle oturdukları narenciye bahçesindeki çiftlik evinde, 6 çocuğundan ortanca oğlu Abbas'ı göremeyince, hemen inşaat işçisi eşi Hasan Casim'e (27) haber verdi. Oğlunun kardeşleriyle oyun oynadığını düşünen baba Casim, bahçede ve çevrede yaptığı aramada, Abbas’ı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması sonucu kıyafetleri parçalanmış şekilde, kanlar içerisinde yerde yatarken gördü.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay yerine gelen ailesi, sokak köpeklerini uzaklaştırarak, kanlar içinde yerde yatan çocuğu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anında müdahale ederek, yaralı çocuğu 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede müdahalesi devam eden çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

5 yaşındaki Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





