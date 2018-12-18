Yavru kedileri emzirerek büyüten köpek, barınağın en değerlilerinden. Sosis isimli bu köpek henüz 2 aylıkken başka bir barınaktan alınmış. Şimdi 3 yaşında olan Sosis hiç yavru sahibi olmamış. Ancak annelik içgüdülerinden hiçbir şey kaybetmeyen Sosis, köpek saldırısına uğrayan kedilere annelik yapıyor.

Bu kedilerin annesi köpek

Bursa'nın İznik ilçesinde bir köpek yavru kedileri emzirerek büyüttü. Sokak hayvanlarına bakmak için İstanbul’dan Bursa’nın İznik ilçesine yerleşen 52 yaşındaki hayvansever Fatma Şeren, kurduğu özel barınakta hasta hayvanlara bakıyor.

Fatma Şeren, "Sosis’i bir barınaktan aldığımda henüz iki aylıktı. Bugün 3 yaşında ve hiç doğurmadı. Ancak sütü geldi. Analık duygularını bir günlükken sokağa atılan ve 1,5 aylıkken köpek saldırısına uğrayıp bir gözünü kaybeden iki kedi yavrusunu besleyip büyüterek tattı.