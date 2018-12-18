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Köpek saldırısına uğrayan kedilere annelik yapıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 10:27 | Son Güncelleme

Sokak hayvanlarına bakmak için İstanbul’dan Bursa’nın İznik ilçesine yerleşen 52 yaşındaki hayvansever Fatma Şeren, özel barınakta sokak hayvanlarının bakımını üstleniyor. İznik ilçesindeki barınakta ortaya çıkan bu tablo ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Yavru kedileri emzirerek büyüten köpek, barınağın en değerlilerinden. Sosis isimli bu köpek henüz 2 aylıkken başka bir barınaktan alınmış. Şimdi 3 yaşında olan Sosis hiç yavru sahibi olmamış. Ancak annelik içgüdülerinden hiçbir şey kaybetmeyen Sosis, köpek saldırısına uğrayan kedilere annelik yapıyor.

Bu kedilerin annesi köpek

Bursa'nın İznik ilçesinde bir köpek yavru kedileri emzirerek büyüttü. Sokak hayvanlarına bakmak için İstanbul’dan Bursa’nın İznik ilçesine yerleşen 52 yaşındaki hayvansever Fatma Şeren, kurduğu özel barınakta hasta hayvanlara bakıyor.
Fatma Şeren, "Sosis’i bir barınaktan aldığımda henüz iki aylıktı. Bugün 3 yaşında ve hiç doğurmadı. Ancak sütü geldi. Analık duygularını bir günlükken sokağa atılan ve 1,5 aylıkken köpek saldırısına uğrayıp bir gözünü kaybeden iki kedi yavrusunu besleyip büyüterek tattı.
Hâlâ da o kedileri emzirip onlara analık ediyor. Bunlar gibi daha 80 tane sahipsiz hasta köpeğim var. Yardımseverlerden mama ve ekmek yardımı bekliyorum" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
köpek kedi

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