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Köpek saldırısına uğrayan Soner, psikolojik sorunlarla mücadele ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

İZMİR’de, yaklaşık 15 ay önce, pitbull cinsi olduğu iddia edilen köpeğin saldırısına uğrayan ve bacaklarında oluşan derin yaralar nedeniyle bir süre yürüyemeyen Soner Edis (13), psikolojik sorunlarla mücadele ediyor.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, yaklaşık 15 ay önce, pitbull cinsi olduğu iddia edilen köpeğin saldırısına uğrayan ve bacaklarında oluşan derin yaralar nedeniyle bir süre yürüyemeyen Soner Edis (13), psikolojik sorunlarla mücadele ediyor. Aşırı sinir problemi yaşayan ve okulunu terk eden Edis’in ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşması içi yardım bekliyor. Olay, 11 Mart 2018 tarihinde İzmir’deki Ege Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. O dönemde, Tekel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olan ve arkadaşlarıyla top oynamak için evinden çıkan Soner Edis’e, sanayi sitesindeki bir tornacıda bulunan pitbull cinsi olduğu iddia edilen köpek saldırdı. Yaklaşık 20 dakika köpekle mücadele eden Edis saldırıda ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırılan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Edis’in, sol kolunun kırıldığı, bacaklarında derin yaralar oluştuğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmeleri meydana geldiği belirlendi. Tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, Edis’in sol bacağının kesilme riski doğdu. Doktorların yerinde tedavisi sayesinde bu riski atlatan talihsiz çocuk, bir süre yürüyemedi. Bugünlerde, parmak ucuyla sendeleyerek yürümeye başlayan Edis, "Eskisi gibi yürümek istiyorum. Koşmak ve top oynamak istiyorum" dedi. OKULU TERK ETTİ Soner Edis’in annesi Yıldız Edis, çocuğunun sakat kaldığını ve hiçbir yardım alamadıklarını belirterek, "Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Agresif tepkiler vermeye başladı. Bazen durup dururken sinirlenip, bağırıp, odadan çıkmamızı istiyor. Bu yüzden okulunu da bıraktı, strese gelemiyor. Biraz stres olduğunda hemen bağırmaya ve kızmaya başlıyor" dedi. Yıldız Edis, Soner dışında 8 çocuğu daha olduğunu belirterek, "Maddi durumumuz iyi değil. Evladımın sağlığına kavuşması, rahatça yürüyüp bacağındaki izlerin geçmesi için tedavi olması gerekiyor ama bunu karşılayacak maddi güce sahip değiliz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu. Öte yandan olay hakkında konuşan köpek sahibi, söz konusu köpeğin pitbull değil mix cinsi olduğunu ve dükkanın içinde olduğunu belirtmiş ve Edis’in de dükkanın içine girdiğini ve köpeğin onu yabancı gördüğü için saldırdığını ileri sürmüştü.

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