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  4. Köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Dehşetin izleri hastane raporuna yansıdı: Derin kesik izleri!

Köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Dehşetin izleri hastane raporuna yansıdı: Derin kesik izleri!

21.08.2024 07:11
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İstanbul Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu korkunç şekilde hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in ölüm raporu ortaya çıktı. Söz konusu raporda saldırıya uğrayan şahsın entübe edildiği, vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu belirtildi.

Köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Dehşetin izleri hastane raporuna yansıdı: Derin kesik izleri!

Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşanan ölüm haberi tüm Türkiye'yi dehşete düşürürken, yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli Ayhan Özçelik'in hastane raporu ortaya çıktı.

6-7 KÖPEK SALDIRMIŞ

Özçelik'in ölmeden önce yaralı olarak götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda, köpek ısırması sonrası sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği ve kendisine 6-7 sokak köpeğinin saldırdığı belirtildi.

DERİN KESİKLER...

Raporda, Özçelik'in entübe edildiği ve vücudunda en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetre civarında derin kesiler bulunduğu belirtildi.

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Ayhan Özçelik'in boyun kısmının sağında ve solunda 3 derin kesik olduğu belirtilen raporda, vücudundaki diğer kesiklerin yerleri ve büyüklükleri anlatıldı.

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Adli raporda, Özçelik'e tetanos ile kuduz aşısının da yapıldığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Esenler'de ikamet eden zihinsel engelli Ayhan Özçelik (40), dün Fatih Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaretten dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedilmişti.

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(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih sokak köpeği
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