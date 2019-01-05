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Köpek saldırısında ölen liselinin cenazesinde gerginlik (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ’nin Hacılar ilçesinde dün okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Mehmet Özer (14), toprağa verildi.

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ- Emre KOLTUK/HACILAR (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Hacılar ilçesinde dün okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Mehmet Özer (14), toprağa verildi. Cenazeye katılanlar, vaazında hayvan haklarını anlatan ilçe müftüsüne tepki gösterirken, Vali ile Belediye Başkan Vekilini başıboş köpeklere karşı önlem alınmadığı gerekçesiyle protesto etti. ​Akdam Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan öğrencilerden Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hacı Ali Tuğrul ise çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı kurtuldu. MÜFTÜYE TEPKİ Ölen Mehmet Özer için ilçedeki Cami Kebir Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, cenaze namazı öncesi camide hayvan hakları ile ilgili vaaz verdi. Ölen öğrencinin yakınları ve cemaat, hayvan haklarına dikkat çeken müftüye tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, "Bizim acımız var, sen hayvan hakları diyerek bizi tahrik ediyorsun" diyerek müftünün üzerine yürüdü. Kürsüden indirilen müftü, araya giren emniyet güçleri tarafından dışarıya çıkarıldı. ANNE VE ABLASI KATILAMADI Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan da katıldı. Cenazeye, baba Alpay Özer ve yakınları ile ölen çocuğun okul arkadaşları katıldı. Anne Sevda Özer ile abla Seval Özer ize cenazeye, olayın ardından rahatsızlanınca gelemedi. Mehmet Özer'in cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra mezarlıkta toprağa verildi. CENAZEDE GERGİNLİK Cenaze namazının ardından gerginlik yaşandı. İlçe sakinleri, Vali Günaydın ile görüşerek, köpek saldırılarının uzun zamandır devam ettiğini, başıboş köpeklere karşı önlem alınmasını istedi. Bazı vatandaşlar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan ile diğer yetkililere de tepki göstererek istifaya çağırdı. Yaşanan gerginlik nedeniyle Vali Günaydın ve diğer yetkililer, polis eşliğinde Kaymakamlık binası gitti. Polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. 'OKULA GİDİP GELMEKTE ZORLANIYORDUK' Olayın görgü tanığı olan Mehmet Özer’in sınıf arkadaşı Ali Taşan, köpeklerin saldırılarından dolayı okula giderken tedirginlik yaşadıklarını söyleyerek, "Köpekler nedeniyle okula gidip gelmekte zorlanıyorduk. Hacı Ali, Mehmet’i kurtarmaya çalıştı. Hatta Hacı Ali, yaralı şekilde okula gelerek öğretmenlerden yardım istedi. Ama Mehmet bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi. 'TORUNUM İÇİN NEDEN KİMSE SES ÇIKARMIYOR?' Ölen Mehmet Özer'in anneannesi Semiha Kış da, "Evladımı, torunumu köpekler öldürdü. Nerede bu hayvan hakları savunucuları. 'Bir köpek öldü' diye her yer ayağa kalkıyor. Benim torunum için neden kimse ses çıkarmıyor?" diye konuştu. Öte yandan olayda yaralanan Hacı Ali Tuğrul'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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