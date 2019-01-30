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Köpek saldırısında ölen Mehmet Özer için oturduğu apartmanda dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:46 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer için, oturduğu apartmanda dua edildi.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer için, oturduğu apartmanda dua edildi. İl Müftüsü Şahin Güven, “Mehmet kardeşimiz inşallah sevdikleriyle cennette olur“ dedi.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda, lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Özer, sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayatını kaybetti. Özer, için bugün oturduğu apartmanda dua edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Güven dua etti. Güven, burada yaptığı konuşmada, “Mehmet kardeşimiz, biz öyle inanıyoruz ki, günahsız bir şekilde bu dünyadan ayrıldı ve ahirette inşallah sevdikleriyle birlikte cennette olur. Ben bu şehrin müftüsü olarak Mehmet kardeşimizin ailesinin acısını paylaşan başta milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Onların da başı sağ olsun. Onlarda bir eğitim neferini kaybettiler. Yüce Mevla rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan ve KİMDER Başkanı Ahmet Yurtlu da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

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