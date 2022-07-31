Köpek saldırısında yaralandı, hastane yolunda kaza geçirdi

Aksaray'da akrabasına ait 2 köpeğin saldırısıyla bacakları, karnı ve elinden yaralanan Dudu Canlıer (58), hastaneye götürüldüğü sırada içinde bulunduğu otomobil kazaya karıştı. Kazada Canlıer ve otomobildeki 2 akrabası yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Koçpınar köyünde meydana geldi. Dudu Canlıer, koyun kırkımından dönerken evinin yakınında amcasının oğlu Neşet Canlıer'e ait 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıkları duyup gelen yakınlarının müdahalesiyle köpeklerin elinden kurtulan Canlıer, bacakları, karnı ve elinden yaralandı.

HASTANEYE GİDERKEN, BU KEZ DE KAZADA YARALANDI

Akrabası Cumali Canlıer (35), kanlar içinde kalan Dudu Canlıer'i, hastaneye götürmek için otomobille yola çıktı. Cumali Canlıer'in kullandığı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde Mehmet Sağlam (50) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Cumali Canlıer, yanındaki Bağdat Canlıer (41) ile köpeğin saldırdığı Dudu Canlıer yaralandı. Diğer sürücü Mehmet Sağlam kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KURTARMASALAR 2 KÖPEK BENİ PARÇALAYACAKTI"

Hastanede acil servise alınan Dudu Canlıer, gazetecilere yaşadıklarını anlattı. 2 köpeğin aniden saldırması üzerine yere düştüğünü belirten Dudu Canlıer, "Koyunlarımı kırkıp gelirken, sağımdan ve solumdan 2 köpek saldırdı. Ben de bir şey yapamadım. Yere düştüm, beni ısırmaya başladılar. Çığlık atarak sesimi duyurmaya çalıştım. Sesimi duyan akrabalarım yardıma koştular; ama köpekler beni parçaladı. İki bacağımdan, karnımdan ve elimden ısırdı. Hastaneye gelirken de yolda kaza yaptık. Cumali’ye, 'acele etme' dedim; ama kısa süre sonra yolda kaza yaptık" diye konuştu. (DHA)

