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  4. Köpek saldırısında yaralanmıştı! 54 gün sonra acı haber geldi

Köpek saldırısında yaralanmıştı! 54 gün sonra acı haber geldi

02.07.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sahipsiz köpeğin 54 gün önce saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Topal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan ilçenin başka bir bölgesinde köpeklerin kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köpek saldırısında yaralanmıştı! 54 gün sonra acı haber geldi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde köpeklerin saldırdığı bir kişi hayatını kaybederken, ilçenin bir başka bölgesinde ise köpeklerin birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Nurdağı ilçesine bağlı Yen Mahalle’de sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Topal, yaklaşık 54 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Mustafa Topal’ın eşi H.T’ın da aynı saldırıda yaralandığı, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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KÖPEKLER BİRBİRLERİNE SALDIRDI

Nurdağı ilçesi Nurten Öztürk Ortaokulu çevresinde ise başıboş köpeklerin dalaşı ise cep telefonu ile görüntülendi. Köpeklerin sokak ortasındaki dalaşı çevreden geçen bir aracın sürücü tarafından anbean kaydedildi. (İHA)

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