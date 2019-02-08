Köpek saldırısından kaçarken canından oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.
Antalya’dan Bodrum’a çalışmaya gelen inşaat işçisi 25 yaşındaki Onur Sağır, Bodrum Milas karayolu Milas istikameti Kumköy kavşağında otobüsten iner inmez köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Sağır köpekler peşini bırakmayınca bir anda yola fırladı. O esnada yoldan geçen kamyonun altında kalan Sağır ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Sağır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olaya ilgili tahkikat başlattı.
Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici
Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum