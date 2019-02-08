Köpek saldırısından kaçarken canından oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.

Antalya’dan Bodrum’a çalışmaya gelen inşaat işçisi 25 yaşındaki Onur Sağır, Bodrum Milas karayolu Milas istikameti Kumköy kavşağında otobüsten iner inmez köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Sağır köpekler peşini bırakmayınca bir anda yola fırladı. O esnada yoldan geçen kamyonun altında kalan Sağır ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Sağır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olaya ilgili tahkikat başlattı.

