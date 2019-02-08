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Köpek saldırısından kaçarken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.Antalya’dan Bodrum’a çalışmaya gelen inşaat işçisi 25 yaşındaki Onur Alp Metin, Bodrum Milas karayolu Milas istikameti Kumköy kavşağında otobüsten iner inmez köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpek saldırısından kaçarken canından oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.
Antalya’dan Bodrum’a çalışmaya gelen inşaat işçisi 25 yaşındaki Onur Alp Metin, Bodrum Milas karayolu Milas istikameti Kumköy kavşağında otobüsten iner inmez köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Metin, köpekler peşini bırakmayınca bir anda yola fırladı. O esnada yoldan geçen Bilal S. idaresindeki kamyonun altında kalan Metin ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Alp Metin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak kamyon şoförü Bilal S.’yi gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Köpek saldırısından kaçarken canından oldu

Köpek saldırısından kaçarken canından oldu

Köpek saldırısından kaçarken canından oldu

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