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Köpek sürüsünün vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı

08.02.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde sürü halindeki köpekler girdikleri oto yıkama işyerindeki hamile kediyi parçalayarak öldürdüler.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde sürü halindeki köpekler girdikleri oto yıkama işyerindeki hamile kediyi parçalayarak öldürdüler. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polatlı Çamlıca Mahallesi’nde sürü halinde gezen köpekler girdikleri oto yıkama işyerinde hamile kediyi parçalayarak öldürdüler. Olay, Çamlıca Mahallesi Gümüşlü Caddesi’nde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi.
İşyerine giren 7 köpek orada bulunan hamile kediye saldırdı. Köpeklerden kaçmaya çalışan kediyi sonradan içeriye giren köpekler yakalarken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin kediyi parçaladığı görülüyor.
İşyerinin sahibi Hüseyin Yücel, "Kedi bizim misafirimizdi. Sokak kedisiydi ve hamileydi. Biz ona orada yer yaptık, 1 senedir beslediğimiz bir kediydi. Geldiğimizde parçalanmıştı ve kamera kayıtlarını incelediğimizde köpeklerin saldırısına uğradığını gördük" dedi.

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