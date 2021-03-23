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Köpek tarafından saldırıya uğrayan fokun acı sonu!

23.03.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Thames Nehri kıyısında Freddie Mercury adındaki fok, köpeğin saldırısına uğradıktan derin yaralar aldı. Çekilen röntgenler sonrası yüzgeçlerini de kullanamaz hale gelen fok için ötanazi yapıldı.

Köpek tarafından saldırıya uğrayan fokun acı sonu!

Kalabalıktan hoşlanan ve maskaralıkları nedeniyle adını Freddie Mercury'den alan hayvan, Thames Nehri kıyısında insanları eğlendirmesiyle biliniyordu.

Ancak hafta sonu çekilen üzücü fotoğraflarda, genç fokun Pazar öğleden sonra bir köpek tarafından ısırıldığı görülüyordu. Yaralı halde veterinere götürülen fokun röntgen sonunda eklemlerinde, bağlarında ve sinirlerinde hasar olduğu ortaya çıktı. Fok ayrıca yüzgeçlerinin işlevini de kaybetmişti.

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VAHŞİ SALDIRI

Birleşik Krallık'ın önde gelen deniz memelileri kurtarma kuruluşu yaptığı açıklamada, ''Bu saldırı onu tedavi etmeyi ve doğaya geri döndürmeyi imkansız hale getirdi. İngiltere ve Hollanda'da bir ortopedi cerrahı da dahil olmak üzere bir dizi deniz memelisi veterineriyle temasa geçtik ve deneyimlerine dayanarak ne yazık ki karar, refahı için ötanazi yapılması gerektiğiydi. Hayvanları esaret altına almama konusunda kesin bir politikamız olduğundan ve fokun refahının her şeyden önce konulması gerektiğinden tek bir yüzgeçle vahşi doğada bir fok bırakamazdık'' sözlerine yer verdi.

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Alan Knight adındaki yetkili de yaptığı açıklamada, Freddie'nin "vahşi bir saldırının" kurbanı olduğunu söyledi ve ekibin fokun öldüğünü duyunca mahvolduğunu söyledi.

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